В Ленобласти мужчина угнал трактор, чтобы прокатиться по поселку

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о краже дорогостоящего погрузчика-экскаватора в Ленинградской области.

Ранее жительница Ленобласти обратилась в полицию Гатчинского района с сообщением о краже. У нее угнали погрузчик стоимостью 3,5 миллиона рублей. Это произошло в поселке Пудость.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Виновник нашёлся в течение суток. По данным правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал дорогостоящий трактор, а затем катался на нем по населенному пункту.

Подозреваемый был задержан. Погрузчик в итоге вернулся к хозяйке.