Таксист избил пассажира из-за собаки в переноске

В полицию Санкт-Петербурга обратился студент одного из петербургских вузов из Восточной Азии, заявив, что на него напал таксист.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербурга и Ленинградской области, это произошло вечером пятницы, 30 октября. Молодой человек хотел сесть в такси возле дома №44 по Большому проспекту. С ним была маленькая собака, находившаяся в сумке-переноске. Таксист отказался везти студента и после спора вышел из машины и ударил пассажира. Тот был госпитализирован, его состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства происшествия.