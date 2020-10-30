В Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП

Инцидент произошел в Тосненском районе Ленинградской области в пятницу, 30 октября. Информация о произошедшем была предоставлена телеканалом «Санкт-Петербург».

Смертельная автомобильная авария произошла в Ям-Ижоре. На дороге столкнулись легковой автомобиль и фура. Сообщается, что информации о том, кто является виноватым в произошедшем столкновении автомобилей, на данный момент нет. Известно, что из-за тяжелых травм, полученных в результате аварии, водитель легкового автомобиля скончался на месте.

На место ДТП прибыли сотрудники спецслужб. В данный момент ими осуществляется работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Информация о других жертвах аварии не поступала.