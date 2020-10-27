Подросток на мотоцикле врезался в "Мерседес" на Выборгском шоссе

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает, что во вторник, 27 октября, в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла днем, около 14:10, по адресу Выборгское шоссе 214. 15-летний подросток, находясь за рулем кроссового мотоцикла, на перекресте столкнулся с легковым автомобилем марки "Мерседес", которым управлял 64-летний водитель. Отмечается, что подросток ехал в мотоциклетном шлеме, но прав на транспортное средство у него не было.

В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.