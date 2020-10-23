Туристка из Петербурга пропала на Эльбрусе

МЧС ищет жительницу Петербурга, пропавшую во время спуска с горы Эльбрус.

Петербурженка Екатерина Климовская, неоднократно бывавшая на Эльбрусе, отбилась от туристической группы 20 октября. В тот день на Эльбрусе началась сильная метель, группа переночевала в расщелине и на следующий день продолжила спуск. Екатерина пропала на высоте 4 100 метров. Она шла за инструктором, который в тот момент нес еще одного туриста, получившего обморожение ног. В определенный момент инструктор обернулся и не увидел за собой туристки.

Екатерину Климовскую ищут сотрудники МЧС и инструкторы-организаторы подхода. Для поисков арендован частный вертолет. Альпинисты сообщают, что в том районе на горе много расщелин, в которые могла угодить туристка.