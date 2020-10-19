Мужчина совершил поджог автомобиля своей экс-сожительницы

Подозреваемый в поджоге иномарки был задержан в Петербурге. Сообщается, что хозяином автомобиля является экс-сожительница мужчины.

Мужчина поджег автомобиль в субботу, 17 октября, рядом с домом №43 по Загребскому бульвару. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выяснили, что сгоревший автомобиль марки Volkswagen Polo является собственностью 52-летней женщины, которая живет в указанном доме. Кроме того, из-за поджога пострадал и другой автомобиль, который был припаркован рядом.

Виновником поджога оказался 55-летний мужчина, бывший сожитель хозяйки иномарки. Он уже был привлечен к уголовной ответственности по подобному делу два года назад. На мужчину завели уголовное дело.