В общежитии Петербурга обнаружили окровавленную студентку

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации получила многочисленные ножевые ранения.

Инцидент произошел в среду, 14 сентября в общежитии на Штурманской улице. В полицию поступило сообщение о пострадавшей девушки от очевидицы. Услышав шум в комнате, девушка посмотрела в замочную скважину и обнаружила окровавленную студентку, рядом с которой лежал нож. У пострадавшей были порезы на шее и запястьях, также ей были нанесены ножевые ранения в живот. В комнате присутствовал запах перцового газа, при этом окно было открыта. Девушка была госпитализирована бригадой скорой помощи. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.