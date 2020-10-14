На суде заявили, что историка Соколова запугивали

На заседание суда пригласили блогера Дмитрия Пучкова, который выступал как свидетель со стороны защиты.

"Мне известно о травле, а кто ее организовывал - я пальцем показать не могу. Олег Валерьевич [Соколов] - человек эмоциональный, многое воспринимал близко к сердцу", — рассазал блогер суду.

Пучков познакомился с Соколовым четыре года назад и заявил, что хорошо относится к историку, а с Ещенко не очень знаком. Как заявляет блогер, Соколов «создатель реконструкторского движения в РФ»

Историк обвинялся в убийстве и незаконном хранении оружия. В 2019 году в ноябре, в Санкт-Петербурге Соколова достали из реки Мойки вместе с рюкзаком, где были человеческие останки. Чуть позже в его квартире нашли оружие и части тела человека.