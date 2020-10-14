В Сосново загорелась квартира

Инцидент произошел в Приозерском районе Ленинградской области. Квартиру жилого дома, площадь которой составляет 6 квадратных метров, охватил огонь. Пожар произошёл в ночь с 13 на 14 октября. Здание, в котором случилось возгорание, расположено в поселке Сосново, на Академической улице. Спасатели получили сигнал о чрезвычайном происшествии в 00:03.

По информации, предоставленной Главным управлением МЧС РФ по Ленинградской области, в борьбе с огнем приняли участие восемь человек и две единицы техники. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось потушить пожар к 00:54.

Сообщается , что из горящего здания были эвакуированы пять человек. На данный момент выясняется информация о пострадавших во время пожара.