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Петербургские медучреждения проходят проверку в рамках дела о хищении лекарств

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© Фото: pixabay.com

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Полиция Санкт-Петербурга и сотрудники ФСБ провели 10 октября 35 обысков.

В субботу, 10 октября, правоохранительные органы обнуражили в Санкт-Петербурге склад-квартиру по сбыту препаратов для лечения онкобольных. Туда их привел предполагаемый организатор хищения медикаментов — 51-летний петербуржец Сергей Войтович. Мужчину задержали днем ранее и он пошел на сотрудничество со следствием.

В способствовании Войтовичу подозреваются медработники шести онкобольниц регионального и федерального значения.
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что всего по делу о хищении препаратов для лечения онкологии, выделенных под приоритетный национальный проект «Здравоохранение», полиция и сотрудники ФСБ провели 35 обысков: в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И.П. Павлова, Областном и Городском онкологических диспансерах, Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи, НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой. В ходе обысков следователи и оперативники изъяли документы, печати и штампы различных организаций, а также деньги и лекарства.

«В настоящее время установлена причастность к совершению преступления более 15 лиц, деятельность которых носила систематический и организованный характер», — говорится в сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга. По версии следствия, злоумышленники похищали лекарства в медицинских организациях, а затем продавали их оптом и в розницу.

Сотрудники прокуратуры города также отметили, что стоимость похищенных за пять лет препаратов оценивается в 100 миллионов рублей. Среди похищенных препаратов были дорогостоящие лекарства «Авегра», «Китруда», «Вектибикс», «Кадсила», «Тецентрик», «Герцептин», «Гертикад», «Халавен», «Йонделис», «Таксотер», «Абраксан», «Цирамза».

Ночью с 10 на 11 октября было задержано более 15 человек. По версии следствия, это далеко не все, кто контролировал серый рынок лекарств в Северной столице, Казани, Ярославле, Воронеже и других городах страны.

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