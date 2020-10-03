Пенсионера из Петербурга обманом заставили перевести полтора миллиона

В полицию Санкт-Петербурга обратился 76-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой телефонного мошенничества, в результате которого потерял полтора миллиона рублей.

По словам потерпевшего, в среду, 30 сентября, ему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сказал, что со счета пенсионера кто-то пытается украсть деньги. Он убедил мужчину, что необходимо перевести деньги на другую карту, чтобы не допустить этого. Тот поверил и перевел все имеющиеся средства на указанный счет. Ущерб составил 1 561 477 рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.