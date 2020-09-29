Появились подробные детали о мешке с трупом у «Лахта Центра»

В Приморском районе Санкт-Петербурга 29 сентября был найден мешок с трупом, который прибило к «Лахта Центру». Об этом сообщалось сегодня днем. Однако к вечеру появилась дополнительная информация по данному происшествию.

Так, стало известно, что в Финском заливе у «Геркулеса» всплыл мешок с частью тела мужчины. В мешке обнаружили шею и дальнейшую часть тела до ребер. По мнению следователей, трупу около двух недель. Сообщается, что мешок с останками нашли из-за вони разлагающегося тела, о котором сообщили рабочие.

Теперь появилась версия, что останки принадлежат тому же мужчине, останки которого выловили в Екатерингофке. Напомним, тогда было обнаружено бедро мужчины, которое было упаковано в строительный мешок и для утяжеления там же оказался ротор от асинхронного двигателя.

Несмотря на новые детали происшествия, личность погибшего установить пока не удалось.