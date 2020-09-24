Злоумышленники похитили 300 тысяч у пенсионерки, притворившись продавцами меда

Преступники в Санкт-Петербурге продолжают обворовывать пенсионеров. 23 сентября, в среду, в полицию обратилась 81-летняя гражданка РФ с заявлением о крупной краже.
По словам женщины, проживающей в Приморском районе Северной столицы, в ее квартиру проникли две злоумышленницы, представившись продавщицами меда. Им удалось отвлечь хозяйку и незаметно похитить конверт с денежными сбережениями пенсионерки, после чего скрыться. Сумма пропажи, обнаруженной женщиной позднее, составила 300 тысяч рублей.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, подозреваемые разыскиваются правоохранительными органами.