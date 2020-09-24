Жительница Ленобласти ранила ножом своего сожителя

Во вторник, 22 сентября, мужчина с ножевым ранением был доставлен в больницу. Сообщается, что на момент госпитализации, состояние пострадавшего было оценено медицинскими работниками как тяжелое. О произошедшем стало известно от пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Инцидент произошел в поселке Лебяжье. В квартире дома на улице Путейной женщина нанесла своему сожителю ножевое ранение. Данное действие она совершила во время ссоры с мужчиной. Пострадавшему были нанесены серьезные травмы, из-за которых мужчину госпитализировали. На данный момент сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку по делу. В отношении женщины было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.