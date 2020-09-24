Дорожный рабочий в Колпино ударил лопатой мужчину

В среду, 23 сентября, в Колпино, вблизи одного из жилых домов на улице Ижорского батальона, подрались дорожный рабочий и житель Оренбургской области, который в момент драки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Причину конфликта установить не удалось, известно, что к драке привела словесная перепалка между мужчинами. По информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МФД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, под влиянием эмоций дорожный рабочий ударил мужчину лопатой.

Позднее сотрудники правоохранительных органов получили телефонограмму из больницы. Пострадавший был госпитализирован. В результате удара он получил резаную рану, на данный момент врачи оценивают его состояние как тяжелое. Правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела.