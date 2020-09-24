Мальчика избили на футбольном поле

Инцидент произошел в Невском районе Петербурге во вторник, 22 сентября. Подросток пострадал в результате массовой драки. О произошедшем сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 14-летний мальчик был избит вечером, рядом с футбольным полем на проспекте Обуховской обороны. В избиении участвовала группа людей. Подросток был госпитализирован с травмами головы. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

На следующий день правоохранителям удалось задержать подозреваемых в избиении. Ими оказались трое подростков, которые являются местными жителями. Возраст подозреваемых – 17-18 лет. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.