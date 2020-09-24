Женщина погибла в пожаре на Двинской

Ночью с 23 на 24 сентября в Кировском районе Санкт-Петербурга на Двинской улице произошло возгорание. По информации сотрудников экстренных служб сильный пожар охватил коммунальную квартиру, состоящую из четырех комнат. В результате, одна из комнат, площадью 20 квадратный метров, полностью выгорела. На место происшествия выехала пожарная бригада в составе 25 спасателей. Сообщается, что на на ликвидацию пожара ушло около трех часов. Огонь стремительно распространялся, в результате чего загорелся чердак дома.

Жертвой пожара стал 1 человек. Личность женщины, погибшей в результате инцидента, на данный момент установить не удалось. В настоящее время сотрудники спецслужб проводят работу по выяснению обстоятельств случившегося.

В результате погибла женщина, личность которой пока установить не удалось. Сотрудники спецслужб занимаются выяснением обстоятельств случившегося.