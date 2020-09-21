В ДТП в Выборгском районе серьезно пострадал велосипедист

21 сентября, в понедельник, около трех часов дня в Выборгском районе, на перекресте проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина, произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись два легковых автомобиля.

Автомобиль марки "Фольксваген Тигуан" с 24-летним водителем за рулем не пропустил при повороте налево "Митсубиси Лансер" под управлением 32-летнего водителя. В результате последующего столкновения "Митсубиси" отбросило к краю дороги, где находился 25-летний велосипедист. Прибывшие медики госпитализировали его в тяжелом состоянии.

ГИБДД проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.