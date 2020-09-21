Ограбившего пенсионерку мужчину приговорили к двум годам лишения свободы

Приговор в отношении жителя Петербурга Константина Редзеля был вынесен Сестрорецким районным судом. Суд признал виновность мужчины в совершении кражи в крупном размере.

По сообщению прокуратуры Петербурга, инцидент, повлекший за собой судебное разбирательство, произошел 3 июня. Мужчина проник в квартиру №338 по Приморскому Шоссе, в которой проживала пенсионерка. Преступник совершил кражу, их квартиры было похищено 9.9 тысяч долларов ( сумма составляет 680 тысяч рублей). Мужчина скрылся с места преступления. Отмечается, что как мужчина распорядился средствами установлено не было.

С учетом позиции гособвинителя, судом было назначено наказание – 2 года лишения свободы в колонии строгого режима. На данный момент приговор еще не вступил в силу.