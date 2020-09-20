Такси против каршеринга: два автомобиля столкнулись на Гражданском проспекте

Днем в воскресенье, 20 сентября, на Гражданском проспекте Калининского района Санкт-Петербурга, возле дома №18 произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщают очевидцы в группе Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", на проезжей части столкнулись два легковых автомобиля автомобиля, такси компании "Сити мобил" и машина каршеринговой службы "Делимобиль". В результате столкновения "Делимобиль" вылетел на тротуар и там перевернулся вверх днем.

По предаврительным данным, жертвой ДТП никто не стал. Водитель каршеринга травмировал руку, однако отказался от госпитализации.