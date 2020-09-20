В Петроградском районе Петербурга загорелся автосервис

В Петроградском районе Санкт-Петербурга, днем в воскресенье, 20 сентября, произошел крупный пожар, которому была присвоена высокая категория сложности. Возгорание началось в автомобильном сервиса по адресу улица Профессора Попова, 38.

ГУ МЧС по Санкт-Петербурга сообщает, что огонь охватил 60 квадратных метров в двухэтажном кирпичном здании. Рейтинг пожара = №1-Бис. В тушении пожара было задействовано 24 спасателя и шесть единиц спецтехники.

Пожарной команде удалось локализовать возгорание к двум часам дня, рейтинг сложности пожара был понижен до №1.

Сведений о причинах пожара и о пострадавших на данный момент нет.