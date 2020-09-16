Пассажир оказался под составом метро на станции метро Владимирская

В Санкт-Петербургском метро произошло падение пассажира на рельсы в 13:04 дня 16 сентября. Неизвестный человек упал на 2 путь станции Владимирская.

Было ограничено движение поездов от Проспекта Ветеранов до Девяткино, они ходят с увеличенным интервалом. По 2 пути движение осуществлялось от станции метро Девяткино до площида Ленина. Движение от станции Восстания до станции Ветеранов приостановлено.

В течение 10 минут пассажир был извлечен. Движение по Линии 1 было восстановлено.

За последний месяц в метро Санкт-Петербурга произошло еще два падения на рельсы. 18 августа на рельсах погибла 16-летняя девушка. 31 августа в туннеле метро было найдено тело 22-летнего выпускника железнодорожного техникума, увлекавшегося экстримом и катанием на крышах поездов.