Наводнение в Петербурге продолжается

Сегодня, 13 августа, в Северной столице весь день бушует Нева. Порывы штормового ветра гоняют волны по реке, а вода продолжается подниматься. Напомним, еще утром из-за угрозы наводнения в Петербурге на дамбе закрыли все затворы, а также прекратилось движение судов по Кронштадтскому фарватеру.

Однако вода все равно поднимается. Согласно данным дирекции Комплекса защитных сооружений, уровень воды в Горном университете находится на достаточно высокой отметке – 124 сантиметра. Для сравнения утром уровень был на 90 сантиметрах.

Кроме этого, петербуржцы сообщают, что уже наполовину затопило стрелку Васильевского острова.