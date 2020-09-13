В Ленинградской области в результате аварии погиб мужчина

В Всеволжском районе Ленинградской области водитель квадроцикла на высокой скорости влетел в забор частного дома и получил смертельные травмы. Пассажир, ехавший с ним, был госпитализирован.

Смертельная авария произошла вечером в субботу, 12 сентября 2020 г. в садоводстве «Ягодка». Водитель 35 лет вылетел в кювет на перекрестке, врезался в забор дачного участка, проломив его. На самом дачном участке квадроцикл перевернулся, отчего водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, он умер еще до того, как на место прибыли медики скорой помощи.

Его пассажир 27 лет получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в ближайшую больницу.

Сообщается, что, возможно, водитель был под воздействием алкоголя.