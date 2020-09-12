Фонтан на Смоленке: в Василеостровском районе прорвало канализацию

В воскресенье 12 сентября в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, на набережной реки Смоленки прорвало канализацию. Авария произошла возле дома №33. На видео с места происшествия можно увидеть, как фонтан выше человеческого роста прорывается из-под асфальта набережной, затапливая пространство вокруг.

На месте происходит подтопление, машины рискуют застрять в образовавшейся из-за поврежденной канализации луже. Аварийная служба уже пытается устранить повреждение, однако пока что время починки точно неизвестно. Если не устранить "фонтан", вырывающаяся из канализации под большим напором вода грозит затопить всю улицу.