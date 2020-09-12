Найдены дети, пропавшие два дня назад в Ленобласти

Двое мальчиков, пропавшие двумя сутками ранее в Ленинградской области, найдены.

Братья, 11 и 13 лет, ушли из своего дома в деревне Келози, чтобы погулять, 10 сентября, и так и не вернулись. Их мать обратилась в полицию на следующий день. Детей принялись искать. 12 сентября в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу обратилась женщина, которая заметила похожих на пропавших детей на бульваре Новаторов в городе. Их фото она видела ранее в социальных сетях.

Как именно братья попали в Санкт-Петербург, не уточняется.

Мальчиков забрали сотрудники полиции. Противоправных действий в их отношении не совершалось. В ближайшее время пропавшие братья вернутся к своей матери.