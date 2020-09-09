В Красногвардейском районе нашли погибшего младенца

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Известно, что семья младенца благополучная и полная, на учёте не состоит. Мама погибшего домохозяйка, а отец предприниматель. На данный момент сотрудникам правоохранительных органов необходимо выяснить причины смерти маленького ребенка в Красногвардейском районе.

Во вторник, 8 сентября, днём обнаружили малыша без признаков жизни у себя дома. 5-месячный ребёнок был найден Красногвардейском районе.

Ребёнок найден мёртвым дома, однако причину смерти пока не установили.

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