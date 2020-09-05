Пешеход погиб под колесами авто на Воскресенской набережной в Петербурге

Сегодня, 5 сентября, в Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием одного автомобиля: иномарка Toyota Camry совершила наезд на пешехода на Воскресенской набережной. Мужчина шел вне зоны перехода и, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте аварии.

Пресс-служба Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по региону, происшествие произошло на Воскресенской набережной возле дома № 14 примерно в 7:30 утра. Обстоятельства инцидента в настоящий момент уточняются, также устанавливается личность погибшего мужчины: пока известно лишь то, что ему было на вид 40-45 лет.