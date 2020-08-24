Двое водителей подрались в Петербурге

В понедельник, 24 августа, петербургские камеры видеонаблюдения зафиксировали драку двух автолюбителей. Конфликт произошел у дома №33 на улице Куйбышева на Петроградской стороне.

На кадрах видно, как мужчина на тротуаре что-то активно показывает подъехавшему водителю и с силой пинает колесо его автомобиля. В ответ на агрессивные действия, владелец машины выходит на улицу и завязывает драку с мужчиной, который в этот момент открывает багажник своего авто, припаркованного рядом. Под конец рукопашного боя, пассажирка одного из авто подбежала, чтобы разнять петербуржцев.

По всей видимости, причиной драки стала аварийная ситуация. Мужчины были доставлены в отдел полиции, участковый разбирается в деталях произошедшего.