В Басковом переулке часть фасада дома рухнула на припаркованный автомобиль

23 августа стало известно, что в Центральном районе Санкт-Петербурга, в Басковом переулке, произошло частичное обрушение фасада дома №32. Обвалившаяся часть фасада упала на машину, припаркованную неподалеку.

О происшествии сообщают в социальных сетях. В группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" опубликованы материалы с места происшествия. На них видно, что фрагменты фасада разбросаны по тротуару, а также повредили легковую машину. В результате обрушения на лобовом стекле автомобия появились трещины.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины обрушения фасада на данный момент неизвестны.