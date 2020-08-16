В отношении мужчины, протащившего инспектора ДПС по асфальту, будет возбуждено уголовное дело

Ранее получил широкую известность инцидент с водителем, зажавшем руку инспектора ДПС стеклом автомобиля и протащившего его по асфальту около 700 метров.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу установило, что 36-летний водитель BMW был ранее судим, а вследствие инцидента инспектор получил ушибленную рану теменной области и множественные ушибы, а также ссадины рук, ног и туловища.

На данный момент водитель задержан и ожидается решение о предъявлении ему обвинений и избрании меры пресечения. Установлено, что мужчина находился под действием наркотиков, когда на набережной Обводного канала утром в субботу, 15 августа, инспекторы ДПС остановили BMW 730 с целью проверить документы.