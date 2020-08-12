ДТП на улице Коллонтай: пострадала женщина

Городское управление ГИБДД сообщает, что в Невском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода. Есть пострадавшие.

В 18:50 в среду 12 августа на перекрестке улицы Коллонтай и Товарщеского проспекта иномарка «Киа Рио», за рулем которой находился 25-летний петербуржец, совершила наезд на женщину, которая переходила улицу «по зебре» на зеленый сигнал светофора.

33-летняя пострадавшая была сбита и получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По факту аварии проводится проверка правоохранительными органами. Обстоятельства инцидента устанавливаются.