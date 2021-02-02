Виновнику ДТП в Петербурге с восемью жертвами решили не ужесточать наказание

Признанному виновным в ДТП и гибели восьми человек водителю петербургские судьи не стали ужесточать наказание. Как пишут «Невские новости», суд рассмотрел апелляцию прокурора.

С учетом того, что около года во время расследования дела мужчина находился под стражей (один день под стражей равняется двум дням в колонии-поселении), оставшийся срок лишения свободы составляет около 1,5 лет.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ДТП произошло произошла 27 октября 2018 года. Грузовик с полуприцепом под управлением Ромуальдаса Ряпшаса ехал по направлению к посёлку Белоостров в Выборгском районе и на большой скорости врезался в идущий впереди него Iveco. От удара фуру отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с микроавтобусом Hyundai. Второй загорелся.

В результате ДТП водитель и семеро пассажиров микроавтобуса скончались. Туристы возвращались из Финляндии. Приговором суда виновника аварии отправили в колонию на 3,5 года.