Сотрудницу ЗакСа поймали пьяной за рулем

Юрист Законодательного Собрания Петербурга, блогер Анна Довгалюк была остановлена за вождение в нетрезвом виде. Как пишет «Комсомольская правда», ночью 23 января девушка устроила небольшое ДТП в центре города, столкнувшись с другим автомобилем.

Она отказалась проходить медосвидетельствование и общаться с инспекторами без адвоката.

В группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор» рассказали, что Довгалюк заявила о своем статусе сотрудницы ЗакСа и пригрозила инспекторам увольнением.

Автомобиль юриста забрали на штрафстоянку, ей предстоит оплатить штраф. Домой девушка отправилась на такси.

Довгалюк известна своими скандальными акциями в метро. Например, несколько лет назад она обливала отбеливателем мужчин, которые сидели в вагоне с широко расставленными ногами (менспрединг), а также шокировала пассажиров на станции задранной юбкой, объясняя это борьбой с "апскертингом".