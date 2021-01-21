Прорыв трубы с горячей водой на Кораблестроителей чинили всю ночь

В Василеостровском районе прорвало трубу с горячей водой, инцидент произошел вечером в среду на улице Кораблестроителей и сейчас они завершены. Об этом сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ремонтом занимались всю ночь три бригады. Замененный участок трубы в 7 м уже подключили к котельной.

Прорыв произошел у дома 30к1 по улице Кораблестроителей. Работы по ремонту полностью завершились 21 января в 6 утра.

Подача горячего водоснабжения и тепла в дома осуществляется в штатном режиме.

Это уже второй прорыв трубы на улице Кораблестроителей за неделю. Как писал Санкт-Петербург.ру, учащиеся 31-й школы на ул. Кораблестроителей были переведены на удаленку из-за перебоев с отоплением.