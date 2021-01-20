Страшная авария на Индустриальном: водитель погиб, врезавшись в столб

В Красногвардейском районе Петербурга произошла страшная смертельная авария.

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, 20 января около 11 часов в ДТП на Индустриальном проспекте при движении к Шафировскому проспекту разбился Audi. Машина врезалась в столб левым боком, 37-летний водитель погиб на месте.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением при заносе. Другие машины и автолюбители не пострадали, однако во время столкновения автомобиль перебил провода освещения "Ленэнерго".

Издание публикует фото и видео с места происшествия, где работают спасатели.