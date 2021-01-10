Из-за прорыва трубы на Морской набережной местные жители наблюдали настоящий водопад

На Васильевском острове на Морской набережной прорвало трубу и улица превратилась в бурную реку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Мегаполис + /Санкт Петербург/СПБ» «ВКонтакте». Пользователь также прикрепил видео с места событий.

На кадрах видно, как на дорогу обильно выливается ледяная вода.