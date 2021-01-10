Из-за прорыва трубы на Морской набережной местные жители наблюдали настоящий водопад

На Васильевском острове на Морской набережной прорвало трубу и улица превратилась в бурную реку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Мегаполис + /Санкт Петербург/СПБ» «ВКонтакте». Пользователь также прикрепил видео с места событий.
На кадрах видно, как на дорогу обильно выливается ледяная вода.
На месте уже работают сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Как сообщил Telegram-канал «Транспорт Петербурга. Организатор перевозок», из-за коммунальных аварий на набережной и на улице Строителей меняется маршрут движения автобуса № 100, а также автобуса № 158.
Как писал Санкт-Петербург.ру, последние дни в нашем городе коммунальные аварии происходят одна за другой: на Васильевском острове их случилось уже три, также специалисты чинили трубу на Сенной площади. А накануне поздно вечером трубу прорвало в роддоме в Купчино. Рожениц обогревали с помощью тепловых пушек, пока ремонтники меняли прохудившийся участок трубы.