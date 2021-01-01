На проспекте Ветеранов загорелся балкон: туда залетела петарда

В одной из квартир на проспекте Ветеранов загорелся балкон. Причиной стала залетевшая сразу после наступления Нового года петарда.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, хозяин квартиры по адресу: проспект Ветеранов, дом 173, корпус 7, строение 1 позвонил пожарным.

Огонь заполыхал на десятом этаже. Обгорели вещи на балконе, однако мужчина самостоятельно справился с огнем. Так что прибывшие пожарные лишь зафиксировали происшествие.

В ходе инцидента никто не пострадал.