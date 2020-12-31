В Петербурге задержали автобус с фальшивыми спецназовцами

В Петербурге задержаны два участника розыгрышей по силовому захвату псевдоспецназом. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Проверяя деятельность фирмы, которая занимается организацией специфических розыгрышей, правоохранители обнаружили, что в роли спецназовцев выступают актеры.

Обращаясь в фирму, клиент получает возможность стать объектом силовой акции захвата или "обрадовать" друга. При этом используется обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов, а в качестве экипировки используют штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощенные пистолеты Стечкина.

Задержание "спецназ-труппы" произошло на территории АЗС на проспекте Шаумяна. Микроавтобус "спецназа" был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии.

Двух задержанных актеров привлекли к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования. Максимальный штраф составляет 1500 руб.