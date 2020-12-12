Пьяного водителя пришлось задерживать со стрельбой

Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти после погони со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел сегодня рано утром. Полицейские заметили подозрительное авто на ул. Маршала Казакова. Заметив приближающийся полицейский автомобиль, водитель "Тойоты" резко начал движение и попытался скрыться. Правоохранители требовали от водителя остановиться, однако он игнорировал призывы, в итоге полицейским пришлось сделать несколько выстрелов - предупредительный и по колесам.

Авто удалось остановить на Ропшинском шоссе. Нарушителем оказался 36-летний петербуржец. За последний год его шесть раз привлекали к административной ответственности, также его два раза лишали прав.

Пострадвших в результате инцидента нет.

Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.