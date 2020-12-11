Экс-замглавы Колпинского района признался в получении взятки

Суд Петербурга изменил меру пресечения в отношении бывшего замглавы Колпинского района Алексея Жукова Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Жуков отправлен под домашний арест до 12 февраля 2021 года после признания вины и дачи подробных показаний по делу.

По данным следствия, мужчина, еще будучи в должности, предложил коммерческому директору петербургской фирмы передать ему взятку в размере почти полмиллиона рублей за подписание актов выполненных работ.

Экс-чиновник был задержан в середине августа в Колпино после получения денег.