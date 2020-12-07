В Петербурге задержали мужчину, который сломал руку подростку

Правоохранители задержали мужчину, который сломал руку ребенку на детской площадке в Калининском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Это 36-летний гражданин Узбекистана, семьянин, официально не трудоустроен. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", инцидент произошел 5 декабря на детской площадке на проспекте Просвещения. Там подрались два школьника. Отец одного из них решил вмешаться в драку и сломал руку оппоненту своего сына. Мальчика увезли в больницу и сделали ему операцию. Сообщалось, что драка началась после обзывательств. Инцидент попал на видео.