Девушка за рулем иномарки въехала в стену салона красоты в Петербурге

Иномарка врезалась в жилой дом на проспекте Энтузиастов в Петербурге. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел сегодня днем и попал на камеры видеонаблюдения.

Машина свернула с проспекта в дворовый проезд и внезапно завершила маневр на тротуаре у входа в салон красоты, который расположен на первом этаже дома №40/1.

«Ниссан» остановился, проломив заборчик и врезавшись в стену на полном ходу. Девушка вышла и открыла заднюю дверь. Судя по всему, она не пострадала.

Официальной информации по поводу случившегося не поступало.