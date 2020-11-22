В Сестрорецке угон авто попал на видео

В Сестрорецке похитили дорогостоящую иномарку - люксовую Infiniti. Об этом сообщили в УМВД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль был припаркован на Приморском шоссе. В ночь с 20 на 21 ноября к машине подошел неустановленный мужчина в капюшоне, отключил сигнализацию, сел за руль и отправился в сторону трассы «Скандинавия». На все манипуляции у угонщика ушло пять минут. Уточняется, что момент угона запечатлели камеры видеонаблюдения.

По факту угона авто возбуждено уголовное дело. Поиск злоумышленника продолжается.