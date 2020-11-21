В Купчино беременную девушку сбили на пешеходном переходе

Иномарка наехала на беременную на пешеходном переходе во Фрунзенском районе.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, накануне вечером на перекрестке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта иномарка наехала на пешехода, а потом врезалась в светофорный столб.

Как 78.ru стало известно из источников в правоохранительных органах, пострадавшая получила травмы средней степени тяжести, сотрясение мозга. Ее госпитализировали.

В комментариях пользователи предположили, что водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", накануне в нашем городе случилась настоящая снежная буря.