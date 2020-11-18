Подполковник ФСИН устроил пьяный дебош

Подполковник петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) устроил дебош и накричал на сотрудников правоохранительных органов, которые задержали его на улице в нетрезвом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент с задержанием дебошира запечатлен на видео. Мужчина кричит на сотрудников правоохранительных органов, требует, чтобы его отпустили и отказывается от освидетельствования, показывают в ролике.

По словам собеседника ТАСС, речь идет о подполковнике внутренней службы Александре Щербакове. Он был задержан пьяным в ночь на 14 ноября.