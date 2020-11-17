В массовом ДТП на Литейном пассажирка такси вылетела с заднего сиденья на дорогу

На Литейном проспекте произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В аварии накануне поздно вечером столкнулись пять машин, есть пострадавшие. Инцидент произошел на Литейном у пешеходного перехода.

Четыре попали в ДТП на проезжей части, а еще одним участником стал припаркованная иномарка, в которую влетел такси с пассажиркой, которая вылетела на проезжую часть.

Официальных данных по поводу инцидента не поступало.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", синоптики предупредили о вероятности появления гололеда по утрам на дорогах города и области. Днем сохраняется теплая погода, а ночью подмораживает. 20 ноября ожидается резкое похолодание.