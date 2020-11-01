Мужчины в медицинских масках порезали прохожего на Хэллоуин

Двое мужчин в синих медицинских масках и оранжевых жилетах напали на человека у дома №34 на проспекте Науки в Калининском. Как пишет АБН, инцидент произошел накануне, 31 октября.

Свидетель позвонил в полицию и рассказал о нападении на улице.

По словам очевидца, двое мужчин подбежали к нему, один ударил его ножом. После этого нападавшие сели в припаркованный рядом автомобиль Hyundai Solaris и скрылись с места происшествия.

Позже выяснилось, что в этот вечер бригада скорой помощи госпитализировала подвергшегося нападению 53-летнего мужчину с многочисленными травмами и колото-резаной раной. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Полицейские изъяли запись с камеры наблюдения, установленной у места происшествия.

Не сообщается, что послужило причиной нападения.