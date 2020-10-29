Задержан мужчина, по вине которого в ДТП погиб человек

После смертельной аварии в Выборгском районе возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла минувшей ночью в 6-м Верхнем переулке. Там столкнулись автомобиль Mazda и автобус. Пассажир легковушки от полученных травм скончался.

Водитель иномарки, 29-летний неработающий петербуржец, был, вероятно, нетрезв. Сообщается, что незадолго до аварии он проигнорировал требования гаишников об остановке.

Подозреваемого задержали. 30 октября решится вопрос о его аресте.