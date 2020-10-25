Таксист похитил с банковской карты клиентки 140 тыс. рублей

Водитель такси обокрал 53-летнюю пассажирку на 140 тысяч рублей. Как сообщает РенТВ, петербурженка вызвала такси и положила свою сумку на переднее сиденье.

Во время поездки таксист совершил остановку "на перекур", а спустя некоторое время высадил пассажирку, так что ей пришлось вызвать другую машину.

Утром на следующий день она обнаружила, что с ее банковской карты кто-то снял 140 тыс. рублей.

Сообщается, что женщина перепутала адрес и таксист в итоге не довез ее до нужного места.

Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.